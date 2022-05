Roland Garros 2022: Martina Trevisan terza italiana in semifinale a Parigi nell’Era Open dopo Francesca Schiavone e Sara Errani! (Di martedì 31 maggio 2022) Un sogno che non finisce mai. Martina Trevisan si è imposta con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 contro la canadese Leylah Fernandez e per la prima volta in carriera ha raggiunto la semifinale di uno Slam. Due anni fa al Roland Garros erano stati i quarti di finale, mentre in questo 2022 la toscana è andata oltre. Trevisan è l’ottava italiana di sempre a raggiungere il penultimo atto in un Major, la quinta nell’Era Open dopo Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Sara Errani e Roberta Vinci. Nel caso specifico del Roland Garros (Era Open) dopo Schiavone (2010-2011) ed Errani ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Un sogno che non finisce mai.si è imposta con il punteggio di 6-2 6-7 6-3 contro la canadese Leylah Fernandez e per la prima volta in carriera ha raggiunto ladi uno Slam. Due anni fa alerano stati i quarti di finale, mentre in questola toscana è andata oltre.è l’ottavadi sempre a raggiungere il penultimo atto in un Major, la quinta, Flavia Pennetta,Errani e Roberta Vinci. Nel caso specifico del(Era(2010-2011) ed Errani ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - GuidoDeMartini : ?? ROLAND GARROS: DJOKOVIC IN ROTTA DI COLLISIONE CON NADAL ?? #Djokovic batte in 3 set Schwartzman e vola ai quarti… - angelomangiante : +++ROLAND GARROS. PRIMA SEMIFINALE IN CARRIERA IN UNO SLAM PER MARTINA TREVISAN+++ Battuta 6-2 6-7 6-3 la Fernande… - infoitsport : Quanti soldi ha guadagnato Martina Trevisan con la semifinale al Roland Garros? Montepremi e cifre - infoitsport : Chi è Martina Trevisan, la tennista in semifinale al Roland Garros: il ritiro, l'anoressia e la rinascita -