Roland Garros 2022, l'Italia aspettava Jannik Sinner e si ritrova a sognare con Martina Trevisan. L'imprevedibilità del tennis (Di martedì 31 maggio 2022) Il tennis italiano lasciava ieri il Roland Garros con tanta tristezza e molta amarezza per la conclusione del match tra Jannik Sinner ed Andrey Rublev. Il ritiro dell'altoatesino aveva fatto molto male, perchè la sensazione era quella che l'azzurro stesse dominando e che i quarti di finale sembravano essere veramente vicini. Il dispiacere del lunedì, però, è già stato dimenticato ed ora c'è solo l'immensa felicità per la straordinaria semifinale conquistata da Martina Trevisan, la terza italiana di sempre nell'era Open a spingersi così avanti nello Slam parigino. Al momento del sorteggio l'Italia si era aggrappata completamente a Jannik Sinner e stava già sognando sul cammino dell'altoatesino all'interno del torneo.

