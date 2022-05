Roland Garros 2022, la prossima avversaria di Martina Trevisan sarà sicuramente americana. Precedenti e chiavi tattiche (Di martedì 31 maggio 2022) Martina Trevisan continua a far sognare il popolo italiano. La tennista toscana è in semifinale al Roland Garros 2022 dopo aver battuto anche la canadese Leylah Annie Fernandez in tre set; la nuova numero 1 azzurra virtuale guarderà con molta attenzione la prossima sfida sul Philippe-Chatrier tra Cori Gauff e Sloane Stephens; dal derby statunitense uscirà fuori la sua prossima avversaria. Martina ha solo un precedente con una delle sue avversarie, la fresca diciottenne Gauff, ed è anche di buon auspicio: risale alla grande cavalcata dello Slam francese di due anni fa, superata quest’oggi. Sul campo Simonne-Mathieu l’azzurra rimontò da sotto un set con la nativa di Delray Beach avanzando così al terzo turno. Nessuna sfida in passato ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022)continua a far sognare il popolo italiano. La tennista toscana è in semifinale aldopo aver battuto anche la canadese Leylah Annie Fernandez in tre set; la nuova numero 1 azzurra virtuale guarderà con molta attenzione lasfida sul Philippe-Chatrier tra Cori Gauff e Sloane Stephens; dal derby statunitense uscirà fuori la suaha solo un precedente con una delle sue avversarie, la fresca diciottenne Gauff, ed è anche di buon auspicio: risale alla grande cavalcata dello Slam francese di due anni fa, superata quest’oggi. Sul campo Simonne-Mathieu l’azzurra rimontò da sotto un set con la nativa di Delray Beach avanzando così al terzo turno. Nessuna sfida in passato ...

