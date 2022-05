Roland Garros 2022, giornata di grande spettacolo: Djokovic sfida Nadal, Alcaraz affronta Zverev. Trevisan in campo contro Fernandez (Di martedì 31 maggio 2022) Sorge il sole ed è ora di una nuova giornata al Roland Garros 2022. Oggi, martedì 31 maggio, si giocheranno i primi quarti di finale e lo spettacolo di certo non mancherà. In campo maschile Alexander Zverev sfiderà Carlos Alcaraz e Novak Djokovic affronterà Rafael Nadal, mentre tra le le donne la nostra Martina Trevisan se la vedrà contro la canadese Leylah Annie Fernandez e la statunitense Cori Gauff sarà opposta alla connazionale Sloane Stephens. Nel primo match di giornata (alle 12:00 sul Court Philippe-Chatrier) Trevisan sfiderà Leylah Fernandez. Per arrivare fino a qui l’italiana ha sconfitto in sequenza la ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Sorge il sole ed è ora di una nuovaal. Oggi, martedì 31 maggio, si giocheranno i primi quarti di finale e lodi certo non mancherà. Inmaschile Alexandersfiderà Carlose Novakaffronterà Rafael, mentre tra le le donne la nostra Martinase la vedràla canadese Leylah Anniee la statunitense Cori Gauff sarà opposta alla connazionale Sloane Stephens. Nel primo match di(alle 12:00 sul Court Philippe-Chatrier)sfiderà Leylah. Per arrivare fino a qui l’italiana ha sconfitto in sequenza la ...

