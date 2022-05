Roland Garros 2022, Cori Gauff vince il derby con Sloane Stephens e sfiderà Martina Trevisan (Di martedì 31 maggio 2022) Si è chiusa la decima giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, del Roland Garros 2022 di tennis: in campo, per i quarti di finale, la parte bassa, che ha visto l’affermazione di Cori Gauff per 7-5 6-2 in un’ora e 33 minuti nel derby statunitense contro Sloane Stephens. Per lei sfida in semifinale contro Martina Trevisan. Nel primo set Gauff trova subito il break a 15 nel secondo gioco. I servizi dominano nella fase centrale, poi Gauff va a servire per il set sul 5-3 ma subisce il controbreak. La numero 18 del tabellone dal 5-5 però vince sette punti di fila, si procura tre set point consecutivi e col secondo chiude sul 7-5 dopo 43 minuti. La ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) Si è chiusa la decima giornata, per quanto concerne il tabellone di singolare femminile, deldi tennis: in campo, per i quarti di finale, la parte bassa, che ha visto l’affermazione diper 7-5 6-2 in un’ora e 33 minuti nelstatunitense contro. Per lei sfida in semifinale contro. Nel primo settrova subito il break a 15 nel secondo gioco. I servizi dominano nella fase centrale, poiva a servire per il set sul 5-3 ma subisce il controbreak. La numero 18 del tabellone dal 5-5 peròsette punti di fila, si procura tre set point consecutivi e col secondo chiude sul 7-5 dopo 43 minuti. La ...

