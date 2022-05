Roland Garros 2022, Alexander Zverev si vendica di Madrid e batte Carlos Alcaraz, ora attende in semifinale il vincente di Nadal-Djokovic (Di martedì 31 maggio 2022) Alexander Zverev si riscatta della finale di Madrid e si qualifica per la seconda volta consecutiva alle semifinale del Roland Garros 2022. Il tennista tedesco riesce ad avere la meglio su Carlos Alcaraz per 6-4 6-4 4-6 7-6 tre ore e venti minuti; c’è da dire che l’iberico per almeno un’ora e mezza è apparso non vicino agli standard a cui ci ha abituato negli ultimi mesi, ma da sotto due set a zero stava riuscendo a ribaltare l’inerzia passo dopo passo. Ma dall’altra parte Zverev è riuscito ad arginare il ritorno del suo avversario, grazie ad un tie-break giocato a livelli paradisiaci, in cui ha cancellato alcuni momenti in cui ha rischiato di buttare via la partita avendola praticamente in mano. Ora il tedesco ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022)si riscatta della finale die si qualifica per la seconda volta consecutiva alledel. Il tennista tedesco riesce ad avere la meglio super 6-4 6-4 4-6 7-6 tre ore e venti minuti; c’è da dire che l’iberico per almeno un’ora e mezza è apparso non vicino agli standard a cui ci ha abituato negli ultimi mesi, ma da sotto due set a zero stava riuscendo a ribaltare l’inerzia passo dopo passo. Ma dall’altra parteè riuscito ad arginare il ritorno del suo avversario, grazie ad un tie-break giocato a livelli paradisiaci, in cui ha cancellato alcuni momenti in cui ha rischiato di buttare via la partita avendola praticamente in mano. Ora il tedesco ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SIIII MARTINAAAAAA!!! ???????? La Trevisan batte la Fernandez ai quarti del Roland Garros, è semifinale per l'azzurra… - ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIII! MERAVIGLIOSAAAAAAAAAA! ?? Martina Trevisan è in semifinale al Roland Garros! Battuta in tre set Leyl… - Agenzia_Ansa : FLASH +++ Impresa della tennista azzurra Martina Trevisan, vola in semifinale al Roland Garros. Battuta nei quarti… - OA_Sport : Alexander Zverev si impone su Carlos Alcaraz ed è in semifinale al Roland Garros - sportface2016 : #RolandGarros, #Zverev: 'Contentissimo di averla chiusa al quarto set' -