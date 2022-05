Roberto Napoletano | ex direttore del Sole 24 Ore | condannato a Milano

(Di martedì 31 maggio 2022) commenta Il Tribunale dihaa due anni e sei mesi l'exdel24 Ore, imputato per irregolarità nei conti del gruppo editoriale nel periodo in cui era ...

Lo scandalo delle copie digitali 'gonfiate' aveva suscitato l'indignazione della redazione e dopo l'inchiesta del procura di Milanoaveva lasciato la guida del quotidiano Il Sole24ore tra le polemiche. Oggi la II sezione penale del Tribunale di Milano, presieduta da Flores Tanga. ha condannato il giornalista a ...Il Tribunale di Milano ha condannato a due anni e sei mesi l'ex direttore del Sole 24 Ore, imputato per irregolarità nei conti del gruppo editoriale nel periodo in cui era ai vertici. Le accuse erano false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato. La procura ...Il Tribunale di Milano ha condannato a due anni e sei mesi l'ex direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano, imputato per irregolarità nei conti del gruppo editoriale nel periodo in cui era ai ...Condannato a Milano per presunte irregolarità nei conti. "Sono sbalordito. Sono soprattutto innocente e farò appello" (ANSA) ...