Rivoluzione viabilità ad Aranova: inaugurato lo svincolo sull'Aurelia (Di martedì 31 maggio 2022) Fiumicino – Promessa sui tempi mantenuta: si sono conclusi come da cronoprogramma, infatti, i lavori avviati da Anas lo scorso 6 settembre per il potenziamento dello svincolo di Aranova sulla strada statale 1 "Aurelia". E nella mattinata di oggi è stata aperta al traffico la nuova rotatoria che gestirà i flussi della viabilità complanare, sia lato Aranova che lato Roma, entrambi a doppio senso di marcia, nonché la rampa di uscita della SS1 Aurelia. I lavori hanno avuto l'importo di 1,8 milioni di euro. L'apertura al traffico è stata effettuata alla presenza del Sindaco di Fiumicino Montino, l'Assessore alle Infrastrutture della Regione Lazio, Alessandri, il Sindaco di Roma Capitale, Gualtieri, l'Assessore alle Infrastrutture di Roma Capitale, Segnalini, l'Assessore alla Mobilità del Comune di Roma Capitale, Patanè, il ...

