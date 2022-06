Ristrutturazioni edilizie, in Liguria il Superbonus non decolla. I punti deboli dell’incentivo, i dati del settore sul territorio regionale e i consigli per non sbagliare (Di martedì 31 maggio 2022) Doveva far ripartire l’economia del Paese, ma in Liguria il Superbonus, la detrazione del 110% per chi rende più sicura ed efficiente la propria casa, non ha attecchito. La regione è quartultima del Paese per numero di interventi e terzultima per i loro importi, in milioni di euro. In termini di interventi pro capite condivide l’ultimo posto con la Campania, mentre è per gli importi pro capite (196 euro) è da sola in fondo alla classifica Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 31 maggio 2022) Doveva far ripartire l’economia del Paese, ma inil, la detrazione del 110% per chi rende più sicura ed efficiente la propria casa, non ha attecchito. La regione è quartultima del Paese per numero di interventi e terzultima per i loro importi, in milioni di euro. In termini di interventi pro capite condivide l’ultimo posto con la Campania, mentre è per gli importi pro capite (196 euro) è da sola in fondo alla classifica

