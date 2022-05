Rimini diventa la palestra all’aperto più grande del Mediterraneo (Di martedì 31 maggio 2022) My Equilibria, l’azienda italiana leader mondiale nelle soluzioni di allenamento outdoor, ha avviato un grande progetto culturale di wellness a Rimini. Un’iniziativa unica nel suo genere, che somma installazioni fisiche di aree di allenamento con contenuti in formato digitale. Il «Wellness Park» di My Equilibria prevede zone dove praticare sport come il padel, il tennis, la camminata, la corsa e il ciclismo. Non manca l’area olistica con le «wellness stones» per gli amanti dello yoga e l’iconico «Wellness Tree», l’albero per l’allenamento installato in oltre dieci Paesi al mondo. Lo si trova sulle spiagge di Miami, Barcellona, Singapore, Auckland, oltre ai parchi di Milano, Firenze e all’interno del Coni a Roma. Nel Wellness Park di Rimini c’è un’area declinata al femminile, la «Lady’s fitness», più quella «My longevity», per coloro ... Leggi su panorama (Di martedì 31 maggio 2022) My Equilibria, l’azienda italiana leader mondiale nelle soluzioni di allenamento outdoor, ha avviato unprogetto culturale di wellness a. Un’iniziativa unica nel suo genere, che somma installazioni fisiche di aree di allenamento con contenuti in formato digitale. Il «Wellness Park» di My Equilibria prevede zone dove praticare sport come il padel, il tennis, la camminata, la corsa e il ciclismo. Non manca l’area olistica con le «wellness stones» per gli amanti dello yoga e l’iconico «Wellness Tree», l’albero per l’allenamento installato in oltre dieci Paesi al mondo. Lo si trova sulle spiagge di Miami, Barcellona, Singapore, Auckland, oltre ai parchi di Milano, Firenze e all’interno del Coni a Roma. Nel Wellness Park dic’è un’area declinata al femminile, la «Lady’s fitness», più quella «My longevity», per coloro ...

