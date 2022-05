(Di martedì 31 maggio 2022) Riparte Rmini, torna la grande festa dell'universoe del benessere in movimento per un pubblico energico e vitale.di, da giovedì 2 a domenica 5, la 16esima ...

PubblicitĂ

ilmessaggeroit : Rimini capitale mondiale del wellness e del fitness: dal 2 al 5 giugno appuntamento alla Fiera - MigniniCristina : Dal due al cinque Giugno Rimini torna capitale del Wellness in presenza! @riminiwellness - ElninoCN : @NumerINTERi Rimini capitale del mondo -

ilmessaggero.it

L'appuntamento è alle 7 del mattino e per un'ora e mezza si correrà alla scoperta di unainusuale, quella voluta dagli antichi romani. Chi invece non ama correre può optare per la '...... un road show itinerante che si concluderà l'8 giugno nella, dopo aver animato ben 14 ... da nord a sud, ospiteranno l'evento, dopo Milano, Brescia, Padova, Mantova, Bologna,, Civitanova ... Rimini capitale mondiale del wellness e del fitness: dal 2 al 5 giugno appuntamento alla Fiera Riparte RminiWellness, torna la grande festa dell’universo fitness e del benessere in movimento per un pubblico energico e vitale. Alla fiera di Rimini, da giovedì ...Dal 16 al 18 giugno la città romagnola diventa la capitale mondiale dell’innovazione con il WMF ... Nell’Area Espositiva della Fiera di Rimini distretti tematici, eventi su professioni digitali, ...