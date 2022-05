Riforma reclutamento docenti, tre diversi livelli per gli insegnanti: iniziale, ordinario ed esperto con diverso riconoscimento giuridico ed economico. TESTO EMENDAMENTO ITALIA VIVA (Di martedì 31 maggio 2022) Scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti al Decreto PNRR 2, adesso le Commissioni Affari Costituzionali e Istruzione sono all’opera sull’ammissibilità o meno delle modifiche presentate dai vari partiti. Tra gli emendamenti, c'è anche quello presentato da Daniela Sbrollini, senatrice di ITALIA VIVA e membro della commissione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 31 maggio 2022) Scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti al Decreto PNRR 2, adesso le Commissioni Affari Costituzionali e Istruzione sono all’opera sull’ammissibilità o meno delle modifiche presentate dai vari partiti. Tra gli emendamenti, c'è anche quello presentato da Daniela Sbrollini, senatrice die membro della commissione. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, tre diversi livelli per gli insegnanti: iniziale, ordinario ed esperto con diverso ri… - Lellacaroni : RT @FLuccisano: Oggi gli insegnanti scioperano contro una riforma del reclutamento e della carriera che, agli addetti ai lavori, sembrava s… - andrewpasq : RT @valigiablu: Lo sciopero della scuola contro il decreto del governo che riforma il reclutamento e la formazione dei docenti > https://t.… - ProDocente : Reclutamento e formazione docenti, si lavora per cambiare la riforma Bianchi: ‘A tu per tu’ con Rampi (PD) LIVE 31… - orizzontescuola : Reclutamento e formazione docenti, si lavora per cambiare la riforma Bianchi: ‘A tu per tu’ con Rampi (PD) Live 31… -