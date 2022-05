Riforma Pensioni: Lega e Sindacati vogliono Quota 41. (Di martedì 31 maggio 2022) La Riforma delle Pensioni è ancora in stand by. E tra ipotesi e proproste varie, avanza il nuovo progetto di Riforma “Quota 41?, voluto da Lega e Sindacati, che andrebbe a sostituire dal 2023 “Quota 102”. La novità sta nel fatto che in pensione si potrà andare al raggiungimento dei 41 anni di contribuzione a Leggi su freeskipper (Di martedì 31 maggio 2022) Ladelleè ancora in stand by. E tra ipotesi e proproste varie, avanza il nuovo progetto di41?, voluto da, che andrebbe a sostituire dal 2023 “102”. La novità sta nel fatto che in pensione si potrà andare al raggiungimento dei 41 anni di contribuzione a

Pubblicità

fattoquotidiano : PENSIONI E SALARIO MINIMO NEL DIMENTICATOIO Dopo la promessa non mantenuta in primavera dal governo Draghi, ora a d… - freeskipperIT : #RiformaPensioni: #Lega e #Sindacati vogliono #Quota41. @matteosalvinimi @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial… - DaitarnTR3 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Peccato che appoggiaste la riforma delle pensioni...?? - miciotonyg : RT @Valente_Alfredo: @AlRobecchi @sbonaccini @TNannicini @fnicodemo @pdnetwork In Italia (fonte La Stampa) i salari sono diminuiti del 2,9%… - libero_it : Senza una soluzione, dal 1 gennaio 2023 si torna alla Fornero. E il leader della Lega Salvini è già sul piede di gu… -