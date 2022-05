Riabilitazione | lo sciopero delle Clap a Ciampino | «Più terapie | meno sfruttamento»

(Di martedì 31 maggio 2022) Un’inchiesta sullo stato della sanità italiana a poco più di due anni dall’inizio della pandemia può partire da, a pochi chilometri da Roma in una regione come il Lazio L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Camere del lavoro autonomo e precario

... lointeressa gli operatori dell'area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale dellae amministrativi) e gli operatori della ...Loindetto dall'Associazione Magistrati per il 16 maggio è la reazione tardiva, ma ... e della resistenza democratica, al tentativo didi quella politica degli anni '90 che ... AIRRI Ciampino | Salario, diritti, contratto: firmare un accordo subito! - Clap Si è svolto questa mattina, davanti al centro AIRRI di Ciampino di via Giuditta Levato, che si occupa di riabilitazione, fisioterapia e logoterapia, un ...Lavoratrici e lavoratori del centro di riabilitazione AIRRI (Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi) Ciampino saranno in sciopero il ...