Renzi “il Mostro”: “Storia di tutti gli italiani finiti nel tritacarne” (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “La verità è che io posso andare in tv, scrivere un libro ma tanti cittadini normali quando finiscono nell’ingranaggio della giustizia ingiusta, delle fake news, dei problemi bancari entrano nel tritacarne e ne escono a pezzi”. Lo ha detto Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro, ‘Il Mostro’, a Mattino 5. “Io ho voluto scrivere questa Storia ma potete cancellare il nome Renzi e mettere Rossi, Verdi, Bianchi. Nomi che si sovrappongono a una Storia incredibile che non doveva essere scritta”, ha spiegato il leader di Iv aggiungendo: “Io ho pestato i piedi a tutti, ci vuole millepiedi per fare l’elenco di quelli che ho pestato. Nel libro racconto che ho fatto di tutto per evitare la candidatura alla presidenza della Repubblica del capo dei Servizi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 31 maggio 2022) (Adnkronos) – “La verità è che io posso andare in tv, scrivere un libro ma tanti cittadini normali quando finiscono nell’ingranaggio della giustizia ingiusta, delle fake news, dei problemi bancari entrano nele ne escono a pezzi”. Lo ha detto Matteopresentando il suo ultimo libro, ‘Il’, a Mattino 5. “Io ho voluto scrivere questama potete cancellare il nomee mettere Rossi, Verdi, Bianchi. Nomi che si sovrappongono a unaincredibile che non doveva essere scritta”, ha spiegato il leader di Iv aggiungendo: “Io ho pestato i piedi a, ci vuole millepiedi per fare l’elenco di quelli che ho pestato. Nel libro racconto che ho fatto di tutto per evitare la candidatura alla presidenza della Repubblica del capo dei Servizi ...

Pubblicità

Linkiesta : La grande manovra per abbattere #Renzi e la desolante situazione della giustizia italiana Il libro di Renzi vende… - Adnkronos : '#IlMostro' di #Renzi in cima alla top ten dei libri più venduti. - HuffPostItalia : Matteo Renzi con Il Mostro in testa alle classifiche, 'Questa storia colpisce più di quanto pensassi' - SantisGemma : RT @GraziaSanta: Sono più sconvolta dal silenzio dei media e dei politici su quanto #Renzi ha denunciato con coraggio su il #Mostro che dal… - SantisGemma : RT @carcarlovvv: Il silenzio circonda i fatti narrati da Renzi nel MOSTRO, troppi personaggi fingono di non sapere del loro coinvolgimento… -