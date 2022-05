Reddito di cittadinanza, Orlando: “I poveri sono il bersaglio perfetto, non possiedono giornali e non fanno convention elettorali” (Di martedì 31 maggio 2022) “Il Reddito di cittadinanza è un parafulmine perfetto: i poveri non possiedono giornali, non organizzano convention elettorali e quindi sono bersagli ideali”. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, torna a difendere il principio del redito di cittadinanza nel corso del suo intervento al convegno dal titolo ‘La formazione e la ricerca nei Patti per l’Inclusione sociale del Reddito di cittadinanza’. “Molti di quelli che prendono posizione sul Reddito non conoscono la legge e non conoscono i numeri” ma “non c’è solo cattiva informazione“, ha aggiunto Orlando, “c’è anche un tasso molto forte di malafede“. La narrazione sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) “Ildiè un parafulmine: inon, non organizzanoe quindibersagli ideali”. Così il ministro del Lavoro, Andrea, torna a difendere il principio del redito dinel corso del suo intervento al convegno dal titolo ‘La formazione e la ricerca nei Patti per l’Inclusione sociale deldi’. “Molti di quelli che prendono posizione sulnon conoscono la legge e non conoscono i numeri” ma “non c’è solo cattiva informazione“, ha aggiunto, “c’è anche un tasso molto forte di malafede“. La narrazione sul ...

