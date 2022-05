Redbird Capital | chi sono i nuovi proprietari del Milan Patrimonio e fatturato

Pubblicità

Il Milan , fresco di scudetto , passa di mano ancora una volta. Martedì Gerry Cardinale, ex banchiere di Goldman Sachs e ora numero uno della società d'investimentoPartners , ha firmato il contratto per acquisire dal fondo Elliott la quota di maggioranza del club rossonero, valutato in tutto 1,3 miliardi di euro . Milan: è il terzo passaggio di ...... voci e soffiate varie, adesso è tempo di uscire allo scoperto: il Milan ha una nuova proprietà , con il fondo Elliott che lascia dopo quattro anni e cede il testimone a. Dopo che il ...Terzo passaggio di proprietà in 5 anni - Ora Cardinale ha 3 questioni da risolvere: Maldini, Leao e stadio - Elliott, per ora, rimane nel capitale con una quota di minoranza ...Il fondo Elliot aveva rilevato i rossoblu nel 2018 MILANO Gerry Cardinale, il capo di RedBird Capital Partners, ha firmato il contratto di acquisizione della maggioranza del Milan dal fondo Elliott. L ...