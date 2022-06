RedBird acquista il Milan da Elliott: club valutato 1,2 miliardi (Di martedì 31 maggio 2022) Nei giorni scorsi firmato il contratto preliminare con il fondo Elliott, oggi un comunicato ha ufficializzato prezzo e quote del passaggio di mano del pacchetto di maggioranza Leggi su ilsole24ore (Di martedì 31 maggio 2022) Nei giorni scorsi firmato il contratto preliminare con il fondo, oggi un comunicato ha ufficializzato prezzo e quote del passaggio di mano del pacchetto di maggioranza

