Reali | fiori d’arancio per nipote regina Danimarca e Carina Axelsson

(Adnkronos) – Un fidanzamento lungo 19 anni, quello tra il principe di Sayn -Wittgenstein- Berleburg, nipote della regina di Danimarca e l'affascinante Carina Axelsson, di origine messicana, impossibilitati a convolare a nozze per una clausa imposta dal vecchio nonno (di lui), ufficiale della Wehrmacht, nel testamento. Addio eredità e conseguente titolo, addio castello di famiglia e all'ingente patrimonio della casata se il giovane Gustav non avesse sposato "una fanciulla di sangue blu, di religione protestante e di razza ariana' . Tra avvocati, tribunali, accuse e ricorsi sembrava una storia infinita, una saga che aveva appassionato l'Europa delle teste coronate e non solo. Nessuno dei due contendenti voleva fare un passo indietro. Chi per principio, chi per amore. Ma il lieto fine è ormai alle ...

