Real Madrid Militao, il muro dei Blancos è una certezza: il club al lavoro per blindarlo (Di martedì 31 maggio 2022) Il Real Madrid vuole blindare Militao: gli agenti del brasiliano sono a colloquio con il club per rinnovare il contratto Dopo la vittoria della Champions League in casa Real Madrid è tempo di tuffarsi sul mercato. Il primo passo è decidere chi resterà a far parte della rosa della prossima stagione. I Blancos non hanno dubbi e Militao è sicuramente una pedina di cui Ancelotti non può fare a meno. La società e gli agenti sono al lavoro per blindarlo. Secondo As si starebbe ragionando sulla possibilità di prolungare l'attuale contratto e di alzare fino a toccare i 10 milioni di stipendio. Un ricco rinnovo per il brasiliano che si vedrà l'ingaggio quasi triplicato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

