Rassegnamoci | il periodo delle vacche magre sarà lungo Occhio alla spesa pubblica

Leggi su ildenaro

(Di martedì 31 maggio 2022) Anche se in queste circostanze sarebbe poco opportuno affermare che tutto è bene quel che finisce bene, ci si può comunque contentare dei risultati che il vertice dei capi di governo a Bruxelles ha portato a casa lunedì notte. Anche se con sforzi non comuni e alchimie politiche raffinate, gli stessi sono riusciti a trovare un accordo per adottare un comportamento condiviso sull’embargo degli idrocarburi da comminareRussia. Quando muore un papa i più non si limitano a dire che se ne fa un altro, ma aggiungono che si fa anche un cardinale. Così è successo che l’impostazione primigenia dell’embargo in questione, non accettata all’unanimità nella sua prima elaborazione, sia risultata meglio dettagliata nella versione definitiva. Particolare non trascurabile è la scadenza che quei capi di governo si sono dati per realizzare quanto deliberato. Sintetizzando, gli stessi ...