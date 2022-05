Ranieri di Monaco: l’uomo che ha creduto all’amore e agli affari (Di martedì 31 maggio 2022) Rainieri di Monaco è nato il 31 maggio 1923. Era l’unico figlio della principessa Charlotte e di suo marito, il principe Pierre, conte di Polignac. Destinato ad essere principe di Monaco, studiò presso le migliori scuole, prima in Inghilterra e in Svizzera, prima di trasferirsi a Montpellier. Il futuro sovrano in seguito ha frequentato la Scuola di Scienze Politiche di Parigi. Nel 1944 partecipò alla Campagna militare d’Alsazia come volontario nell’esercito francese. E nello stesso anno, a soli 26 anni, divenne sovrano del Principato, succedendo a suo nonno Luigi II. Iniziò così il nuovo capitolo della storia di Monaco. Parliamo, infatti, di una nuova storia proprio perché più di ogni altro principe dei Grimaldi, Ranieri seppe ridisegnare il volto del Principato di Monaco. Quando si pensa a lui, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 31 maggio 2022) Rainieri diè nato il 31 maggio 1923. Era l’unico figlio della principessa Charlotte e di suo marito, il principe Pierre, conte di Polignac. Destinato ad essere principe di, studiò presso le migliori scuole, prima in Inghilterra e in Svizzera, prima di trasferirsi a Montpellier. Il futuro sovrano in seguito ha frequentato la Scuola di Scienze Politiche di Parigi. Nel 1944 partecipò alla Campagna militare d’Alsazia come volontario nell’esercito francese. E nello stesso anno, a soli 26 anni, divenne sovrano del Principato, succedendo a suo nonno Luigi II. Iniziò così il nuovo capitolo della storia di. Parliamo, infatti, di una nuova storia proprio perché più di ogni altro principe dei Grimaldi,seppe ridisegnare il volto del Principato di. Quando si pensa a lui, ...

