Rai 3 | Estate ricca di sorprese: "A giugno in seconda serata", progetto innovativo (Di martedì 31 maggio 2022) Novità in arrivo per il pubblico di Rai 3 che si prepara ad un esordio inaspettato: progetto innovativo per la seconda serata della rete Novità nel palinsesto di Rai 3 (screenshot + Foto ANSA)I prossimi mesi saranno bollenti e ricchi di novità per la rete televisiva di Viale Mazzini. La dirigenza è infatti a lavoro per delineare il palinsesto della rete per il prossimo mese di settembre e non solo. Nel corso delle prossime settimane potrebbe prendere infatti il via un nuovo inedito progetto per la seconda serata del terzo canale della rete. Secondo le prime indiscrezioni si tratta di un nuovo format che avrà come protagonista la giornalista Selvaggia Lucarelli. Una novità assoluta accolta però con qualche perplessità dal pubblico e dagli utenti social.

