Ragazzino di 15 anni fermato nel Casertano, prende a pugni la nonna per rubarle la pensione (Di martedì 31 maggio 2022) Ha preso a pugni in testa la nonna per prenderle i soldi della droga. Protagonista della vicenda un Ragazzino di appena 15 anni di Santa Maria a Vico, bloccato dai poliziotti dopo l’aggressione e denunciato per estorsione e lesioni. Santa Maria a Vico, prende a pugni la nonna: denunciato 15enne Un pomeriggio di violenza inaudita, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 31 maggio 2022) Ha preso ain testa laperrle i soldi della droga. Protagonista della vicenda undi appena 15di Santa Maria a Vico, bloccato dai poliziotti dopo l’aggressione e denunciato per estorsione e lesioni. Santa Maria a Vico,la: denunciato 15enne Un pomeriggio di violenza inaudita, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

