Raddoppiati i fondi per il bando imprese storiche | attività finanziate con 7 | 9 milioni di euro

(Di martedì 31 maggio 2022) Con ilper lelombarde448 aziende di tradizione Ilverso il futuro 2022 sostiene ledi tradizione che investono per il ricambio generazionale e la trasmissione di impresa, la riqualificazione dell’unità locale di svolgimento dell’il restauro e conservazione e l’innovazione. DISTRIBUZIONE PROVINCIALE – Lebeneficiarie sono ben 448, di cui 373 commercianti e 75 artigiani. La distribuzione sul territorio lombardo vede il più alto numero di progetti finanziati nella provincia di Brescia con 70, di cui 54 commercianti e 16 artigiani per un totale di € 1.188.360,04 di contributi concessi. La provincia di Milano è ...

Del resto, i "numeri" parlano chiaro: costi di luce e gas(incidendo sulla spesa ... Preferiamo attendere, e sperare neidel Pnrr: in cui compariranno peraltro capitolati d'appalto di ...... i prezzi, e i costi dell'energia che sono praticamente, la pandemia". E in prospettiva ...anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato...L’idea è di vent’anni fa, il progetto pronto da dieci è ormai vecchio. E i costi adesso sono raddoppiati SASSARI. L’idea è di vent’anni fa, il progetto è pronto da oltre dieci, ma della nuova rete fog ...Bruxelles apre a nuovi investimenti per gas e al petrolio. Di fatto sarà possibile finanziare rigassificatori, gasdotti con già la predisposizione per l’idrogeno ...