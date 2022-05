(Di martedì 31 maggio 2022) Ladi Adrienstarebbe parlando con il Paris Saint-Germain perre a riportare il centrocampista a, in caso di addio alla Juve, potrebbe tornare a sorpresa al Psg Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la mamma-del francese Veronique potrebbe far pace col Psg dopo quanto successo in passato e favorire il suo. Al momento i club più interessati sono Newcastle e Chelsea. La Juve potrebbe metterlo in vendita per 15 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La madre di Adrienstarebbe parlando con il Paris Saint - Germain per provare a riportare il centrocampista a Parigi, in caso di addio alla Juve, potrebbe tornare a sorpresa al Psg Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la mamma - agente del francese Veronique potrebbe far pace col Psg dopo quanto ...... Adrien. L'ex Psv Eindhoven sarebbe in grado di giocare su entrambe le corsie esterne ma soprattutto sia4 - 3 - 3 che3 - 5 - 2. © RIPRODUZIONE VIETATA Rabiot, nel suo futuro un ritorno a Parigi La madre-agente ci prova Pace in vista tra Adrien Rabiot e il PSG Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, non è escluso che Veronique, mamma del centrocampista franc ...Il mercato estivo della Juventus potrebbe vedere la cessione di Rabiot; sul centrocampista, infatti, sembra esserci l'interesse di due club.