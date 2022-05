Questura di Milano, prosciolta perché il fatto non sussiste l’ex dirigente dell’ufficio Volanti Maria José Falcicchia (Di martedì 31 maggio 2022) “Il fatto non sussiste”. È stata prosciolta con questa motivazione Maria José Falcicchia, l’ex dirigente dell’Upg, cioè della sezione Volanti della Questura di Milano, finita imputata per un presunto peculato di 4mila euro. A deciderlo è stato oggi il giudice per l’udienza preliminare, Robero Crepaldi, che ha rigettato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal sostituto procuratore generale Massimo Gaballo, che aveva avocato l’inchiesta ‘sfilandola’ alla Procura. Per il giudice quindi non esisteva neanche il presupposto di verifica di una ipotesi di reato a dibattimento. Per la vicenda, l’unica contestata e rimasta in piedi nell’ambito di una indagine più ampia su presunte irregolarità nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) “Ilnon”. È statacon questa motivazionedell’Upg, cioè della sezionedelladi, finita imputata per un presunto peculato di 4mila euro. A deciderlo è stato oggi il giudice per l’udienza preliminare, Robero Crepaldi, che ha rigettato la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal sostituto procuratore generale Massimo Gaballo, che aveva avocato l’inchiesta ‘sfilandola’ alla Procura. Per il giudice quindi non esisteva neanche il presupposto di verifica di una ipotesi di reato a dibattimento. Per la vicenda, l’unica contestata e rimasta in piedi nell’ambito di una indagine più ampia su presunte irregolarità nella ...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Indagine per peculato nella questura di Milano, prosciolta l'ex dirigente delle Volanti Maria Josè Falcicchia - rep_milano : Indagine per peculato nella questura di Milano, prosciolta l'ex dirigente delle Volanti Maria Josè Falcicchia - Righine : RT @GiaccardiChiara: Un nostro ex ospite, Sunday Abolade dalla Nigeria, ha ricevuto un premio al Rotary di Milano dopo essere stato segnala… - BorgoNaike : RT @GiaccardiChiara: Un nostro ex ospite, Sunday Abolade dalla Nigeria, ha ricevuto un premio al Rotary di Milano dopo essere stato segnala… - GiaccardiChiara : Un nostro ex ospite, Sunday Abolade dalla Nigeria, ha ricevuto un premio al Rotary di Milano dopo essere stato segn… -