"Questa Europa non funziona", la sentenza di Sallusti: ecco il vero problema dell'Italia (Di martedì 31 maggio 2022) Niente da fare, non c'è verso che l'Europa trovi un punto di caduta comune nelle strategie da assumere per arginare Putin nei suoi intenti espansionistici. Finché si è trattato di sequestrare ville e yacht agli oligarchi - sai che sforzo - tutto bene ma quando si passa alla ciccia delle sanzioni (petrolio e gas) è tutto un passo avanti e due indietro per la gioia del despota di Mosca. È stato così anche al vertice di ieri nel quale non è stato trovato un accordo neppure sul tetto al prezzo del gas che avrebbe dovuto stabilizzare un mercato impazzito che sta mettendo in ginocchio imprese e famiglie. Non c'è da stupirsi più di tanto, la mancanza di politica estera comune dell'Europa non è cosa di oggi - basta pensare da quanti anni si gira a vuoto attorno al problema comune ...

