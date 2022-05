Quello che Giorgia Meloni non dice sulla “chiusura” della Feltrinelli nella Galleria Sordi (Di martedì 31 maggio 2022) La politica non riesce proprio a raccontare ai propri elettori storie che abbiano almeno i requisiti delle verosimiglianza. E così accade che anche un argomento molto delicato (perché coinvolge lavoratori e tutto il tessuto economico di una realtà, in questo caso Roma) come quella che viene raccontata come la chiusura dello storico negozio Feltrinelli nella Galleria Sordi diventi un argomenti di propaganda elettorale a cui mancano le radici della verità. E grande protagonista, ancora una volta, di questa dinamica è Giorgia Meloni. LEGGI ANCHE > La bufala su quelli dell’Oms che mangiano «granchio fresco» e «maiale spagnolo» Tutto parte da una notizia (e anche i media hanno responsabilità, non avendola raccontata nel dettaglio e con titoli che portano ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 31 maggio 2022) La politica non riesce proprio a raccontare ai propri elettori storie che abbiano almeno i requisiti delle verosimiglianza. E così accade che anche un argomento molto delicato (perché coinvolge lavoratori e tutto il tessuto economico di una realtà, in questo caso Roma) come quella che viene raccontata come ladello storico negoziodiventi un argomenti di propaganda elettorale a cui mancano le radiciverità. E grande protagonista, ancora una volta, di questa dinamica è. LEGGI ANCHE > La bufala su quelli dell’Oms che mangiano «granchio fresco» e «maiale spagnolo» Tutto parte da una notizia (e anche i media hanno responsabilità, non avendola raccontata nel dettaglio e con titoli che portano ...

Pubblicità

GiovaQuez : Foa: 'Dobbiamo fare astrazione del nostro giudizio morale. I russi non si fidano più dell'occidente e dobbiamo darg… - emergency_ong : A #giugno tornano le #100cene per EMERGENCY: l'iniziativa che unisce l'amore per la buona #cucina a quello per le g… - ItalyMFA : ??Il Min @luigidimaio a presentazione XXIII Esposizione internazionale @triennalemilano prestigioso appuntamento ded… - FrankCoppole : @LiaQuartapelle Pensa piuttosto a fare ragionare Draghi a quello che sta combinando senza il consenso degli italian… - Grandblue1002 : Loro sanno sempre tutto di quello che chiediamo vogliamo ?? che paura aww -