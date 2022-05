Quanto vale il Milan, che è appena stato acquistato da RedBird (Di martedì 31 maggio 2022) La notizia era nell'aria da mesi, ma adesso lo possiamo dire: il Milan è stato venduto. Dal fondo Elliott al fondo RedBird Capital, dagli States agli States, cambia la proprietà ma non la bandiera. Le firme sono arrivate (il cosiddetto signing), per il passaggio effettivo delle quote servirà qualche mesi (in gergo tecnico il closing) ma di fatto il passaggio di proprietà è stato fatto. Quanto vale il Milan L'operazione è stata fatta sulla base di 1,3 miliardi di euro, cifra che permette al fondo Elliott (che potrebbe restare con una quota di minoranza) un guadagno di circa 500 milioni, considerando che l'ormai ex proprietario dal 2018 ha investito nel Milan circa 700 milioni. A questa cifra fissa, inoltre, si potrebbe aggiungere una quota variabile di ... Leggi su gqitalia (Di martedì 31 maggio 2022) La notizia era nell'aria da mesi, ma adesso lo possiamo dire: ilvenduto. Dal fondo Elliott al fondoCapital, dagli States agli States, cambia la proprietà ma non la bandiera. Le firme sono arrivate (il cosiddetto signing), per il passaggio effettivo delle quote servirà qualche mesi (in gergo tecnico il closing) ma di fatto il passaggio di proprietà èfatto.ilL'operazione è stata fatta sulla base di 1,3 miliardi di euro, cifra che permette al fondo Elliott (che potrebbe restare con una quota di minoranza) un guadagno di circa 500 milioni, considerando che l'ormai ex proprietario dal 2018 ha investito nelcirca 700 milioni. A questa cifra fissa, inoltre, si potrebbe aggiungere una quota variabile di ...

Pubblicità

reportrai3 : Questa la strada che ci porterà all’indipendenza energetica? - Quanto vale 1 euro investito? - Noi diciamo che in g… - borghi_claudio : ...Ma non solo. Dato che a quanto ho capito non comprano nulla sul mercato ma ti vendono UNA LORO ROBA che vale ass… - theu5ua1 : RT @stfpgg: Non bisogna triggerarsi per #Teoremax, però quanto cazzo parla? Cioè sta sempre a parlare, spiegare, pontificare Poi il campo… - SorellaBaderla : @AdrianaSpappa @crasicap @angelacavezza @frank9you Altrimenti non è un ricercatore ma un opinionista. Che va bene,… - valeficent_ : RT @Casadileo1: @FilippoLicari4 @valeficent_ @repubblica @CasadiCanapa @Blowjoint @Greenpeace_ITA Sei attivista almeno quanto me che non fa… -