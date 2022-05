Quanti soldi per le scuole italiane dal Pnrr? (Di martedì 31 maggio 2022) Roma – “Forse il dl va letto meglio, la sua lettura credo sia stata affrettata. Col Pnrr arriveranno 17,5 miliardi nelle scuole: 10 mld in infrastrutture, 2 nel digitale e 5 per la qualità della didattica, 1,5 per intervenire sulle differenze territoriali. Una tale cifra per la scuola non si è mai vista”. Lo ha affermato a Sky il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di martedì 31 maggio 2022) Roma – “Forse il dl va letto meglio, la sua lettura credo sia stata affrettata. Colarriveranno 17,5 miliardi nelle: 10 mld in infrastrutture, 2 nel digitale e 5 per la qualità della didattica, 1,5 per intervenire sulle differenze territoriali. Una tale cifra per la scuola non si è mai vista”. Lo ha affermato a Sky il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. (fonte Adnkronos)

