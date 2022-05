Quanti soldi ha guadagnato Martina Trevisan con la semifinale al Roland Garros? Montepremi e cifre (Di martedì 31 maggio 2022) Martina Trevisan ha compiuto una fantasmagorica impresa e si è qualificata alle semifinali del Roland Garros 2022. L’azzurra ha sconfitto la canadese Leylah Fernandez in tre set col punteggio di 6-2, 6-7(3), 6-3 e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura nel secondo Slam della stagione. La toscana si sta rivelando superlativa sulla terra rossa di Parigi, sta attraversando un momento di forma eccezionale (come dimostra anche il successo al WTA 250 di Rabat una decina di giorni fa) e sta giocando ad altissimi livelli. Da nove anni l’Italia non aveva una semifinalista in questo torneo (Sara Errani). La 28enne tornerà in campo tra un paio di giorni per fronteggiare la vincente del derby statunitense tra Cori Gauff e Sloane Stephens: il sogno di giungere all’atto conclusivo nella capitale francese ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022)ha compiuto una fantasmagorica impresa e si è qualificata alle semifinali del2022. L’azzurra ha sconfitto la canadese Leylah Fernandez in tre set col punteggio di 6-2, 6-7(3), 6-3 e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura nel secondo Slam della stagione. La toscana si sta rivelando superlativa sulla terra rossa di Parigi, sta attraversando un momento di forma eccezionale (come dimostra anche il successo al WTA 250 di Rabat una decina di giorni fa) e sta giocando ad altissimi livelli. Da nove anni l’Italia non aveva una semifinalista in questo torneo (Sara Errani). La 28enne tornerà in campo tra un paio di giorni per fronteggiare la vincente del derby statunitense tra Cori Gauff e Sloane Stephens: il sogno di giungere all’atto conclusivo nella capitale francese ...

