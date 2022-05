Quant’è accidentata la strada dell’alleanza Letta-Conte Tra i dem qualcuno già pensa al piano B

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 31 maggio 2022) Il clima tra Partito democratico e Movimento 5 stelle non volge certo al bello. Dopo l’incontro del 26 maggio tra Enricoe Giuseppeha dato per fatta un’intesa in Sicilia, dove il prossimo anno si terranno le elezioni regionali, per arrivare a primarie di coalizione tra rossogialli. Ma in realtà questa alleanza non è così scontata. Infatti dal Pd, dopo le voci di un’intesa in Sicilia, si sono affrettati a precisare che l’incontro tra i due leader è stato interlocutorio e hanno tenuto a sottolineare che in realtà non è stata presa alcuna decisione definitiva. Anche perché lo stesso giorno è filtrata la notizia del no di Giuseppealla candidatura del vice segretario dem Beppe Provenzano alla presidenza di quella regione. Una notizia che non rappresenta certo un buon viatico per la futura ...