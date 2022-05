Qualificazioni Parigi 2024 | canoa velocità | regolamento | come funziona? Le chances per l’Italia

Leggi su sportface

(Di martedì 31 maggio 2022) Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Mancano infatti solo due anni ai Giochi Olimpici die le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche la ICF per quanto riguarda ladi. Alle Olimpiadi transalpine parteciperanno in totale 236 atleti, equamente divisi tra uomini e donne. Saranno dieci gli eventi ai Giochi, cinque per genere: K1 100m, K2 500m, K4 500m, C1 1000m e C2 500m per gli uomini, K1 500m, K2 500m, K4 500m, C1 200m, C2 500m per le donne. La Francia, in quanto Paese ospitante, avrà due posti assicurati sia al maschile che al femminile. In ogni caso, ogni Nazione potrà essere rappresentata da una sola imbarcazione per evento, rispettando il massimo di 6 atleti per il kayak maschile, 6 per quello femminile, 3 per la ...