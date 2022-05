Puglia, piano regionale trasporti: la proposta di piano attuativo 2021-2030 Presentata ieri (Di martedì 31 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Presentata la proposta di piano attuativo 2021-2030 del piano regionale dei trasporti, adottato con DGR n. 754 del 23.05.2022, alla presenza dell’assessore regionale ai trasporti e alla Mobilità sostenibile, del Direttore del Dipartimento Mobilità, Vito Antonio Antonacci, della dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Irene Ditria, e del consulente alla redazione del piano, Stefano Ciurnelli. Un piano che interessa l’intero territorio regionale, con obiettivi di breve, medio e lungo periodo che ... Leggi su noinotizie (Di martedì 31 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regioneladideldei, adottato con DGR n. 754 del 23.05.2022, alla presenza dell’assessoreaie alla Mobilità sostenibile, del Direttore del Dipartimento Mobilità, Vito Antonio Antonacci, della dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Irene Ditria, e del consulente alla redazione del, Stefano Ciurnelli. Unche interessa l’intero territorio, con obiettivi di breve, medio e lungo periodo che ...

heartsjealous : RT @justalittleamy: vabbè sere che tra poco non sa nemmeno cosa sono i social, vabbè alex impegnato al piano, vabbè michele che sì e no si… - justalittleamy : vabbè sere che tra poco non sa nemmeno cosa sono i social, vabbè alex impegnato al piano, vabbè michele che sì e no… - Trmtv : Regione Puglia ha approvato il nuovo Piano Attuativo trasporti 2021-2030 - LaGazzettaWeb : Trasporti, la Regione Puglia ha approvato il nuovo Piano Attuativo - News - BQuest_SHIPsCo_ : RT @Italpress: Puglia, approvato il Piano Triennale di riorganizzazione digitale -