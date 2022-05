Provo compassione per l'uomo che ha speso 15mila euro per trasformarsi in un cane (Di martedì 31 maggio 2022) Un signore giapponese ha speso quindicimila euro e rotti per pagare dei truccatori professionisti affinché lo trasformassero in collie. Dopo di che, chiuso in una stanza dinanzi a una telecamera, ha girato dei video che lo ritraggono in quest’inedita, irsuta veste. Spiace dover notare che, nonostante l’impegno profuso dai truccatori, si vede subito che è un collie piuttosto strano, specie a giudicare dalle zampe, dotate di artigli che manco una drag queen. Poi, per quanto possa apparirvi sorprendente, la struttura corporea di un signore giapponese non collima appieno con quella di un collie: ragion per cui non c’è verso, osservando il video non si può far a meno di notare qualcosa che non torna nella postura. Sarà per questo che, come colto da soprassalti di lassitudine, il finto collie di tanto in tanto si lascia cadere su un fianco o sul dorso. Lo ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 31 maggio 2022) Un signore giapponese haquindicimilae rotti per pagare dei truccatori professionisti affinché lo trasformassero in collie. Dopo di che, chiuso in una stanza dinanzi a una telecamera, ha girato dei video che lo ritraggono in quest’inedita, irsuta veste. Spiace dover notare che, nonostante l’impegno profuso dai truccatori, si vede subito che è un collie piuttosto strano, specie a giudicare dalle zampe, dotate di artigli che manco una drag queen. Poi, per quanto possa apparirvi sorprendente, la struttura corporea di un signore giapponese non collima appieno con quella di un collie: ragion per cui non c’è verso, osservando il video non si può far a meno di notare qualcosa che non torna nella postura. Sarà per questo che, come colto da soprassalti di lassitudine, il finto collie di tanto in tanto si lascia cadere su un fianco o sul dorso. Lo ...

