Proroga contratti ATA, attesa la circolare per garantire i servizi dopo il termine delle lezioni (Di martedì 31 maggio 2022) Proroga contratti ATA, Riferimenti normativi: Nota ministeriale numero 8556/2009 ad avere in oggetto: “contratti per supplenze di personale scolastico. Proroghe“ e Regolamento per le supplenze ATA 430/2000, art. 6 comma 4. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 31 maggio 2022)ATA, Riferimenti normativi: Nota ministeriale numero 8556/2009 ad avere in oggetto: “per supplenze di personale scolastico. Proroghe“ e Regolamento per le supplenze ATA 430/2000, art. 6 comma 4. L'articolo .

Pubblicità

Ing_Della_Porta : Proroga Superbonus Unifamiliare, SOA sopra i 516.000 € e contratti collettivi nel settore edile. Leggete gratuitame… - azpuita : New post (Segreterie Provinciali FP-CGIL CISL-FP UIL-FPL FIALS FSI.USAE NURSIND su proroga contratti ASL Lecce) has… - CiverCoperture : NEWS IN PILLOLE Qualificazione Soa e contratti collettivi per lavorare nei cantieri dei bonus edilizi, facilitazion… - virginiasacchi : @susannaricciar1 @ivanacristofane Primo moderi i toni. Secondo, come può leggere sotto, le concessioni balneari fin… - ServiziAlLavoro : Ulteriore proroga dei contratti per i Navigator. I dettagli della ricontrattualizzazione - Nanopress ... direttamen… -