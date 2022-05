Prima le figuracce, poi il processo per corruzione: tutti i partiti ora vogliono le dimissioni del sindaco di Francoforte (Di martedì 31 maggio 2022) Il tribunale di Francoforte sul Meno ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del sindaco Peter Feldmann (Spd) per corruzione. Le date del dibattimento non sono ancora state fissate. Il primo cittadino è accusato di acquisizione di vantaggi illeciti legati ai rapporti con l’Associazione di assistenza sociale ai lavoratori Awo per avere procurato alla fidanzata, poi diventata sua moglie, Zübeyde Feldmann, il ruolo dal 2014 di direttrice in un asilo turco-tedesco della associazione, con uno stipendio pagato più del normale. Inoltre, collaboratori della Awo avrebbero raccolto fondi per la sua campagna elettorale del 2018. Ne sarebbe nato un accordo tacito per il quale il sindaco avrebbe avuto un occhio di riguardo verso gli interessi dell’associazione. Feldmann, che è ormai separato dalla coniuge, contesta le accuse e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 31 maggio 2022) Il tribunale disul Meno ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio delPeter Feldmann (Spd) per. Le date del dibattimento non sono ancora state fissate. Il primo cittadino è accusato di acquisizione di vantaggi illeciti legati ai rapporti con l’Associazione di assistenza sociale ai lavoratori Awo per avere procurato alla fidanzata, poi diventata sua moglie, Zübeyde Feldmann, il ruolo dal 2014 di direttrice in un asilo turco-tedesco della associazione, con uno stipendio pagato più del normale. Inoltre, collaboratori della Awo avrebbero raccolto fondi per la sua campagna elettorale del 2018. Ne sarebbe nato un accordo tacito per il quale ilavrebbe avuto un occhio di riguardo verso gli interessi dell’associazione. Feldmann, che è ormai separato dalla coniuge, contesta le accuse e ...

