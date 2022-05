Price cap, che cos’è il tetto al prezzo del gas chiesto da Draghi all’Ue (Di martedì 31 maggio 2022) La lunga discussione al vertice Ue sul dossier energia non ha smosso le contrarietà di alcuni governi - soprattutto quelli olandese e tedesco - alla proposta italiana di imporre un tetto al prezzo del gas. La misura richiesta con insistenza... Leggi su today (Di martedì 31 maggio 2022) La lunga discussione al vertice Ue sul dossier energia non ha smosso le contrarietà di alcuni governi - soprattutto quelli olandese e tedesco - alla proposta italiana di imporre unaldel gas. La misura richiesta con insistenza...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il vertice europeo ha raggiunto un accordo sull'embargo al petrolio russo che è parte del sesto pacchetto… - Agenzia_Ansa : 'Sul funzionamento del mercato dell'energia e sui prezzi alti siamo stati accontentati. La Commissione europea ha r… - repubblica : Vertice Ue, Draghi: 'Italia accontentata sul price cap per il gas' - parlamentonews : DRAGHI E L’ACCORDO AL PRICE CAP, ‘IL VERTICE E’ UN SUCCESSO’. STOP AL PETROLIO RUSSO VIA MARE - caselli_s : RT @lucianocapone: Sul price cap si dovrà scegliere tra la razionalità di Draghi e la paura di Scholz, in gioco c'è la credibilità dell'Eur… -