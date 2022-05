Presentata la seconda edizione del Suzuki Bike Day

Leggi su ildenaro

(Di martedì 31 maggio 2022) BOLOGNA (ITALPRESS) – Sarà un’emozionante giornata all’insegna della passione per la bicicletta e della vita attiva all’aria aperta quella che si svolgerà sabato 9 luglio a Imola in occasione del 2°Day e la Casa di Hamamatsu ne ha presentato i dettagli a Bologna, alla presenza di personalità del mondo dello sport e numerosi rappresentanti delle Amministrazioni Locali e dell’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola coinvolte nell’evento. Il celebre Autodromo di Imola, infatti sarà il cuore pulsante delDay e costituisce la location perfetta per suggellare l’unione tra il mondo dei motori a quello del pedale. Oltre che un autentico tempio del motorsport a due e a quattro ruote, la pista imolese è – con il suo circondario – anche un luogo speciale anche per il ciclismo, perchè qui si è disputato ...