Pubblicità

sportli26181512 : Pres. Liga, Tebas: 'Al momento il Barcellona non può ingaggiare Lewandowski': Intervenuto ai taccuini di Europa Pre… - erion101010 : @Saretta_Gas87 @ilio_3 @NumerINTERi Va bene e qui siamo d’accordo nel non insultare suning,loro finché potevano han… -

ilBianconero

Dopo la pesante sconfitta interna col Barcellona, Ancelotti scrisse un messaggio di questo tenore: "Non si preoccupi, vinceremo lae la Champions". La spiegazione postuma è uno ...'Gli ho ricordato che il 20 marzo quando abbiamo perso con il Barcellona, lui mi tranquillizzò, io gli risposi 'hai ragione, non preoccuparti vinciamoe Champions', ma l'avevo detto così...'... Allarme Barcellona, pres. Liga: 'Lewandowski Non può prenderlo, deve vendere' Nessuno si meravigli se dopo avergli visto fumare il sigaro durante la conquista della Liga a Madrid, sul web ha fatto il pieno di mi piace il filmatino di Carlo Ancelotti che in completo blu, camicia ...Il presidente dell'Empoli ha parlato di mercato e delle offerte ricevute per i suoi calciatori, in particolare dall'Inter.