Premier League, neopromosse: ecco Fulham e Bournemouth (Di martedì 31 maggio 2022) Completati i playoff in cadetteria, è definito il quadro delle squadre che parteciperanno alla Premier League 2022/23 con tre neopromosse dalla Championship. Si tratta di Fulham, Bournemouth e Nottingham Forest. I londinesi tornano in massima serie a un anno dalla retrocessione e i rossoneri abbandonano la cadetteria dopo due stagioni. I Reds, invece, festeggiano il ritorno nell’elite del calcio inglese dopo ben 23 anni. Premier League, le neopromosse: un Mitrovic da record riporta in alto il Fulham Per la terza volta negli ultimi cinque anni, il Fulham ottiene la promozione in Premier League e questa volta spera di rimanerci più a lungo di una singola stagione. Il club più antico di ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 31 maggio 2022) Completati i playoff in cadetteria, è definito il quadro delle squadre che parteciperanno alla2022/23 con tredalla Championship. Si tratta die Nottingham Forest. I londinesi tornano in massima serie a un anno dalla retrocessione e i rossoneri abbandonano la cadetteria dopo due stagioni. I Reds, invece, festeggiano il ritorno nell’elite del calcio inglese dopo ben 23 anni., le: un Mitrovic da record riporta in alto ilPer la terza volta negli ultimi cinque anni, ilottiene la promozione ine questa volta spera di rimanerci più a lungo di una singola stagione. Il club più antico di ...

gippu1 : Con il ritorno in Premier League del glorioso Nottingham Forest, l'unica squadra campione d'Europa a non militare a… - DiMarzio : Il @NFFC è tornato in #PremierLeague dopo 23 anni. Dalla rimonta di #Cooper ai giovani talenti Brennan #Johnson e J… - CB_Ignoranza : - Pagato 100 milioni di sterline; - 18 Milioni l'anno di stipendio; - 39 presenze; - 6 gol in tutta la stagione; -… - calcioinglese : Giusto per capire la portata che ha la promozione del Nottingham Forest in Premier League: questa è la marea rossa… - Gedi_30 : RT @SkySport: Tottenham, Perisic: 'Un privilegio lavorare con Conte. Lui vive di calcio' #SkySport #Tottenham #Perisic #Conte -