Pontina | terribile incidente tra due auto | vettura si ribalta | ci sono feriti Strada chiusa FOTO E VIDEO

(Di martedì 31 maggio 2022)questo pomeriggio intorno alle ore 17:00 sulla SS 148, all’altezza di Pomezia, al chilometro 29,00 in direzione Roma. Duesiscontrate per ragioni ancora da accertare. Lo scontro è stato violentissimo e una delle due vetture si è capovolta.ta Nell’urtorimaste ferite delle persone. Al momento non si conoscono ancora il numero dei. Uno di loro è stato portato dai soccorritori del 118 nell’area dello spartitraffico centrale per i primi soccorsi.ùLunghissime file siformate in entrambe le corsie di marcia. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118,intervenuti i vigili del fuoco e ...

Pubblicità

CorriereCitta : Pontina, terribile incidente tra due auto: vettura si ribalta, ci sono feriti. Strada chiusa (VIDEO) -

Il Corriere della Città

Ennesima tragedia stradale questa sera in provincia di Latina. Una moto ed un'auto, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate al chilometro 108 dellaa Terracina. L'uomo alla guida della motocicletta è morto sul colpo. La vittima è Alessandro Quatrini, 29enne di Frosinone. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 ma per il ...Drammatico incidente stradale questa mattina in provincia di Latina, lungo la. Tutto è successo intorno alle 5 quando si è verificato - per cause ancora in fase di accertamento - uno scontro frontale tra due auto, una Nissan Qashqai e una Lancia Y. Il bilancio è grave: ... Pontina, terribile incidente: travolta e uccisa una donna Un sopralluogo presso lo stabilimento venerdì sera per verificare il diffondersi, in zona, di odori nauseabondi provenienti dall’impianto Sep di Pontina. Sul posto i rappresentanti dei comitati ed il ...