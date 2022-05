Pogba, il PSG si defila, la Juventus sempre più favorita (Di martedì 31 maggio 2022) Secondo quanto riportato dall’Equipe, il PSG avrebbe mollato la presa su Pogba, lasciando alla Juve campo libero per chiudere al suo ritorno La Juve resta l’unica squadra in corsa per Pogba. Secondo quanto riferito da L’Equipe, infatti, il Psg avrebbe mollato la presa sul centrocampista francese in scadenza di contratto col Manchester United. A prendere la decisione finale per il club parigino sarebbe stato il nuovo direttore sportivo Campos, non convinto dall’acquisto del Polpo. A questo punto la Juve ha campo libero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 31 maggio 2022) Secondo quanto riportato dall’Equipe, il PSG avrebbe mollato la presa su, lasciando alla Juve campo libero per chiudere al suo ritorno La Juve resta l’unica squadra in corsa per. Secondo quanto riferito da L’Equipe, infatti, il Psg avrebbe mollato la presa sul centrocampista francese in scadenza di contratto col Manchester United. A prendere la decisione finale per il club parigino sarebbe stato il nuovo direttore sportivo Campos, non convinto dall’acquisto del Polpo. A questo punto la Juve ha campo libero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Pogba, il PSG si defila, la Juventus sempre più favorita - LucaParry85 : davano per fatto di maria ma di maria vuole solo 1 anno e la juve ne vuole due perchè se no ingaggio non lo risparm… - JuveZone_ : ?? | “Il Psg si è ritirato dalla corsa a #Pogba dopo il rinnovo di Mbappé” @tancredipalmeri - vaar___ : RT @tancredipalmeri: Pogba ha finito il contratto e il PSG si è ritirato dopo il rinnovo di Mbappé. Dunque non c’entra niente - Tiarossi2 : RT @tancredipalmeri: Pogba ha finito il contratto e il PSG si è ritirato dopo il rinnovo di Mbappé. Dunque non c’entra niente -