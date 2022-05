Pubblicità

corriereadriatico.it

ANCONA - La bella stagione si apre subito col primo stop alla balneazione . Con le piogge dello scorso weekend e la conseguente apertura degli scolmatori, il Comune di Ancona ha emesso l'ordinanza che ...La mattina del 28 maggio 1974 a Brescia, nonostante sia primavera inoltrata. La città è in movimento già di prima mattina: alle 10 in ... preferisce essere. Alle dieci inizia a parlare. ... Piove e puntuale torna il divieto di balneazione: «Da otto anni sempre la stessa storia» ANCONA- La bella stagione si apre subito col primo stop alla balneazione. Con le piogge dello scorso weekend e la conseguente apertura degli scolmatori, il Comune di Ancona ha ...La battaglia sui social quindi non accenna a spegnersi Ancora qualche ore e puntuale è arrivata la difesa a spada tratta dell’attaccante ligure da parte di un gruppo di tifosi della Roma grazie a un m ...