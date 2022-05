Pinocchio | Tom Hanks è Geppetto nel primo teaser trailer per il film di Disney+

(Di martedì 31 maggio 2022) Se avete amato Tomnei panni di Walt Disney, non potrete non amarlo in quelli dineldel live-action diin arrivo suè il prossimo live-action Disney in arrivo su, ed è finalmente disponibile unper ilcon protagonisti Tome Benjamin Evan Ainsworth. Sono stati tanti gli adattamenti della storia nata dalla fantasia di Carlo Collodi, e tra i più celebri vi è senz'altro il classico d'animazione del 1940 targato proprio Walt Disney Company. Ma adesso la nota fiaba prenderà nuovamente vita sullo schermo, questa volta quello di casa, grazie al live-action di ...

Teleblogmag : Ecco il primo teaser trailer del live-action di #Pinocchio! - besideyook : se il poster di pinocchio mi emoziona figuriamoci quello di geppetto con tom hanks #Pinocchio - JustNerd_IT : #Pinocchio: ecco il primo trailer del film Disney con Tom Hanks - Leggi l'articolo completo su:… - KappaFerruccio : Del live action Disney di Pinocchio mi interessa poco e niente ma lo guarderò solo per Tom Hanks. - 3cinematographe : Disney presenta il suo nuovo remake live-action, #Pinocchio, diretto da Robert Zemeckis e con protagonista Tom Hank… -

approfondimento, la foto diHanks nei panni di Geppetto nel live action La Disney ha rivelato il primo teaser trailer per il nuovo adattamento live - action didiretto da Robert Zemeckis in ..., il teaser trailer del film [HD]. Regia di Robert Zemeckis. Un film conHanks, Luke Evans, Cynthia Erivo, Joseph Gordon - Levitt, Lorraine Bracco. A settembre su Disney+. SCOPRI il FILM .La celebrazione mondiale del Disney+ Day tornerà giovedì 8 settembre, in occasione del 'D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event ...Arriverà su Disney+ il remake in live action e CGI del Pinocchio disneyano, diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Tom Hanks nei panni di Geppetto. Oggi ve ne mostriamo il primo teaser trailer e ...