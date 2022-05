Pinocchio | il trailer del nuovo film con Tom Hanks su Disney+

(Di martedì 31 maggio 2022) In streaming sul’8 settembre uscirà ildicon Tom. Ildel, ispirato all’omonimo classico d’animazione, ci regala uno sguardo ad alcuni personaggi. Tra cui il Grillo Parlante, la Fata Turchina, il Gatto e la Volpe, il Postiglione e Mangiafuoco. Ilrivisita la famosa storia di un burattino di legno che intraprende un’emozionante avventura per diventare un bambino vero. Ildi, ilcon TomsuMentre si sforza di diventare un ragazzo vero,incontrerà una varietà di personaggi problematici e scoprirà la ...

Pubblicità

DisneyPlusIT : C'è una stella su nel ciel...? Guarda il trailer del nuovissimo live action #Pinocchio, disponibile dall'8 settembr… - KineticStrix : Pinocchio - Official Teaser #Trailer #Pinocchio #anime #movie #animation #film #disney #liveaction - lexlivesndisney : THE PINOCCHIO TRAILER ?????????? - RoodrigooDamoo : O trailer de Pinocchio ???? - superbeasto1 : RT @BestMovieItalia: Pinocchio: ecco a voi il primo trailer ufficiale del nuovo live-action Disney - -

A dirigere il nuovo "" della Disney c'è appunto Robert Zemeckis , celebre regista di numerose pellicole cult come la saga "Ritorno al futuro", "Chi ha incastrato Roger Rabbit", "Forrest Gump"...Come da promessa , la Disney ha condiviso poco fa il teaserdi, il live - action diretto da Robert Zemeckis . Con il lancio del teaser, la Disney ha anche presentato l'edizione 2022 del Disney+ Day , che avverrà in occasione del D23 ...Annunciata la data di uscita (su Disney+) del remake live action del grande classico tratto dal romanzo di Collodi ...Arrivano delle grosse novità in ambito streaming multimediale, con il nuovo live-action di Pinocchio annunciato da Disney+. Dopo l'annuncio dello sco ...