Piero Pelù, brutto incidente durante il concerto. Si distrae e cade dal palco: "Come sta" (Di martedì 31 maggio 2022) Piero Pelù, Come sta dopo la caduta. Il leggendario frontman dei Litfiba sta salutando il suo pubblico con l'ultimo concerto del gruppo rock in giro per l'Italia assieme al fido Ghigo Renzulli. Proprio lo scorso 25 maggio era all'Alcatraz di Milano, secondo appuntamento meneghino de "L'ultimo girone". E mentre stava cantando "Cangaceiro" si è avvicinato al pubblico, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra. Lì per lì il cantante ha continuato a cantare Come se niente fosse. Ma quando il concerto è finito e l'adrenalina è scesa Piero Pelù ha effettuato una visita e il responso non è affatto rassicurante. Quando è caduto ha sbattuto fortemente schiena, collo e testa e oggi, 31 maggio, a una distanza dal fatto, ha aggiornato i suoi ...

