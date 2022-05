Photolux festival | tutte le sfaccettature dell’amore erotico in mostra a Lucca

(Di martedì 31 maggio 2022) Come sempre, i greci la sapevano lunga. “Il greco antico utilizzava diversi termini per definire le possibili declinazioni: Eros, il desiderio passionale; Philia, l’amore tra amici; Storge, l’affetto verso i propri familiari; Anteros, l’amore corrisposto; Himeros, il desiderio fisico; Pothos, la tensione verso ciò che desideriamo; Thélema, il piacere per ciò che si fa; e Agape, l’amore incondizionato e universale”. Così scrivono i curatori di, nel presentare la biennale internazionale che si tiene a(aperta il 21 maggio, ma che proseguirà fino al 12 giugno) con mostre ed eventi sul tema, termine oggi privo diledi cui gli ellenici erano capaci. “La maggior parte delle lingue moderne non è così ...

