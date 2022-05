Peugeot - La nuova crossover si chiama 408

(Di martedì 31 maggio 2022) Ladellasi chiamerà 408. La Casa francese ha diffuso il primo teaser di questo suo modello inedito, confermando l'intenzione di portare sul mercato, entro breve tempo, un prodotto a metà strada tra una Suv ed una fastback. Il lancio è previsto alla fine di giugno, con prezzi e allestimenti ancora da definire. Una Suv fastback con tanto spazio nella seconda fila. La sigla 408 torna nei listinidopo anni di assenza: aveva infatti contraddistinto alcuni modelli dedicati ai mercati asiatici. In questo caso potrebbe riferirsi a una terza variante di carrozzeria nata sulla base della308: una vettura che non sconfina nel terreno della 3008 e, allo stesso tempo, nell'originalità spinta tipica della "cugina" Citroën C5-X. La 408 dovrebbe raggiungere i 4,7 metri di ...

